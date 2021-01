Minister til kommunerne: Skynd jer at bestille lyntest

Alle kommuner har mulighed for at sende mobile testenheder ud på statens regning til børnehaver, vuggestuer, plejehjem og andre institutioner.

Det mener justitsminister Nick Hækkerup (S). Han sender derfor en kraftig opfordring til landets kommuner om straks at sende bud efter de mobile testenheder.

- Staten har afsat midler til en omfattende aftale med de private leverandører af hurtigtest, der blandt andet betyder, at kommunerne kvit og frit kan bestille mobile testvogne.

- Det har vi gjort, fordi test er et altafgørende redskab til at få knækket smittekæderne.

- Jeg vil derfor gerne komme med en kraftig opfordring til kommunerne om at gøre brug af den løsning og hurtigst muligt at få de mobile testenheder ud, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Regeringen har hasteindkaldt alle landets borgmestre til et møde med justitsministeren samt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Mødet finder sted torsdag og skal handle om kommunernes brug af lyntest.

Lyntest anbefales ikke, hvis man har symptomer på covid-19. Det skyldes, at testmetoden ikke er så sikker som de pcr-test, der bruges på offentlige teststeder. Lyntest anbefales kun som et supplement.

Den samlede kapacitet for mobile lyntestenheder er i øjeblikket over 30.000 daglige test ifølge leverandørerne selv.

Denne kapacitet øges til 60.000 fra februar.

Generelt opfordres alle borgere, der møder fysisk på arbejde, til at blive testet en gang om ugen for covid-19. Opfordringen gælder, selv om man ikke har symptomer eller anden grund til at tro, at man er smittet.

Det er særligt forekomsten af den britiske coronavariant B117, der har fået myndighederne til at anbefale, at der skrues op for testningen.