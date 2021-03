Minister til festivaler og store events: Planlæg forsigtigt

Det er fortsat uvist, hvordan coronasituation i foråret og sommeren ser ud. Og derfor er det for tidligt nu at sige, om store begivenheder såsom festivaler og folkemøder kan finde sted i sommeren 2021.

Sådan lyder det fra kulturminister Joy Mogensen (S) torsdag på et samråd om emnet.

Hun gentager dog sit budskab om, at eksempelvis festivaler og andre begivenheder, hvor mange mennesker samles hen over sommeren, fortsætter med at "planlægge forsigtigt".

- Jeg er helt opmærksom på, at dette svar på nuværende tidspunkt ikke giver fuldstændig klarhed over, hvordan og hvorledes med især de store begivenheder, da de står i en ekstraordinær vanskelig situation.

- Hvis der er noget, vi har lært det seneste år, så er det, at jo flere mennesker vi samler, jo større risiko er der i forhold til virusspredning.

- Vi kan ikke sige, hvad de (arrangørerne, red.) kan sundhedsmæssigt. Men vi kan give dem en form for sikkerhed i forhold til deres økonomiske, organisatoriske og kontraktmæssige planlægning, siger Mogensen.

Det er Kim Valentin (V), Birgitte Bergman (K) og Morten Messerschmidt (DF), som har fået indkaldt ministeren i samråd i Kulturudvalget.

Hun er blevet bedt om at komme med sine overvejelser om for eksempel kviktest og vaccinepas. Samt om eventuel medfinansiering af de ekstra omkostninger til en sundhedsforsvarlig afvikling af sommerens begivenheder.

Flere store udenlandske festivaler har allerede aflyst sommeren 2021. Men foreløbig har kun et par mindre danske festivaler, Gutter Island og Tange Sø Festival, opgivet at gennemføre i 2021.

Roskilde Festival og Smukfest i Skanderborg - to mastodonter i Danmark - har endnu ikke opgivet.

Regeringen forventer, at et digitalt coronapas vil være klar til maj. Det digitale coronapas er en app på telefonen. Her skal man kunne fremvise, om man er vaccineret mod coronavirus. Eller for nylig har fået taget en test med et negativt svar.

Det er forhåbningen i erhvervslivet, at passet vil kunne bruges i forbindelse med festivaler og andre større begivenheder.

Mogensen kritiseres fra blå blok på samrådet. Blandt andet for ikke at ville svare på spørgsmål ved at henvise til sundhedsministeren i forhold til coronarelaterede spørgsmål.

Birgitte Bergman, der er kulturordfører for K, mener, at ministeren bør kunne give større klarhed over den kommende sommer allerede nu.

- Det er en kompleks opgave at lave de her sikkerhedssetup for arrangørerne, siger hun.

Mogensen henviser til de drøftelser om genåbning, der pågår mellem statsminister Mette Frederiksen (S) og de øvrige partiledere.