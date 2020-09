Minister søger organisationers hjælp til at nå unge med coronaråd

Fredag meddelte myndighederne, at alle barer, caféer og restauranter skal lukke klokken 22 for at forhindre spredning af coronavirus i nattelivet. Desuden er alkohol i busser blevet forbudt for at stoppe de såkaldte partybusser, hvor unge i den seneste tid har holdt fester på trods af restriktioner i nattelivet. (Arkivfoto)

Foto: ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix