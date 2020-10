Minister slår fast: Sommerhuse kan lejes ud i 41 uger

- Der er afgørende, at vi fremmer virkelysten og driften i vores små byer. Derfor er det vigtigt, at vi finder den rigtige balance, siger Simon Kollerup i en pressemeddelelse.

Ministeren har nu lagt sig fast på en vejledende grænse på 41 uger i stedet for de 35 uger, som Erhvervsstyrelsen oprindeligt foreslog.

Det sker, dagen før ministeren er kaldt i samråd med Venstre og De Konservative.

De to partier har siden offentliggørelsen af vejledningen været modstandere af begrænsningen.

Erhvervsministeren ser også problemer ved en indskrænkning. Ifølge ham er mange butikker og erhvervsdrivende afhængige af den danske turisme.

- Efter finanskrisen så vi, at opsvinget kom relativt hurtigt i de større byer, mens landområderne haltede efter. Det mønster skal vi ikke gentage med den krise vi står i nu, siger Simon Kollerup og forsætter:

- Derfor vil det være et mærkeligt tidspunkt at begrænse udlejningen af sommerhuse på et tidspunkt, hvor vi gerne vil hjælpe de tyndt befolkede områder godt gennem corona.

Erhvervsstyrelsens forslag om kun 35 ugers udlejning vil få store konsekvenser for netop turismen, lyder det i en pressemeddelelse.

På baggrund af høringen og drøftelserne vil Erhvervsstyrelsen nu ændre vejledning, så den vejledende grænse er på 41 uger i stedet for 35 uger.

Udlejning over 41 uger betragtes i udgangspunktet som erhverv, fremgår det.