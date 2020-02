Enhedslisten vil have sundhedsministeren til at redegøre for, hvordan han vil sikre, at dagligdagens krav på sygehusene ikke går ud over patienterne, sådan som Arbejdstilsynet har påvist. (Arkivfoto)

Minister skal i samråd om næste bølge sparekrav på sygehuse

Enhedslisten vil have svar på, om Magnus Heunicke (S) fortsat vil kræve effektiviseringer fra nye sygehuse.

Påbud fra Arbejdstilsynet til de danske sygehuse viser, at arbejdsmængden og tidspresset på personalet går ud over patienterne. Det har Jyllands-Posten påvist via aktindsigter i påbuddene.

Med de tilstande vil Enhedslisten have sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd for at svare på, om han vil fastholde de forventninger om yderligere effektiviseringer, som de nye supersygehuse skal levere.

Det fortæller partiets sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

- Man forventer gradvist, at sygehusene skal levere mere med det samme personale, siger han.

- Problemet er, at man bliver ved med at forvente, at effektiviseringerne kan fortsætte.

I disse år er der en del nybyggerier og renovering af danske sygehuse. De skal blive til de såkaldte supersygehuse.

Alt efter om det er et helt nyt byggeri eller en renovering af et eksisterende sygehus, er der krav om fire til otte procent i effektivisering.

Pengene skal være fundet, et år efter at nybyggeriet er taget i brug, lød det i et svar fra daværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Sundheds- og Ældreudvalget i december 2016.

I svaret peges på, at pengene kan findes på mere effektive arbejdsgange og patientforløb.

Derudover skal nybyggerier spare penge på energiforbruget.

Adspurgt til hvordan Enhedslisten vil finansiere aflysningen af den besparelse, som regionerne skal opnå, peger Peder Hvelplund på, at de penge må findes enten i regionernes økonomiaftale eller på finansloven.

Her skal der også findes penge til at forbedre den nuværende situation, svarer han.