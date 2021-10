Minister ser positivt på fremtid med batteridrevne lastbiler

Færre lastbiler på diesel. Flere lastbiler på batteri. Især til de kortere ture.

Det er Klimarådets anbefaling i en ny rapport, som er udkommet torsdag. Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen i forhold til klimaområdet.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) ser positivt på rådets anbefaling.

- Klimarådets rapport er en utrolig god påmindelse om, at der er et stort potentiale i en direkte elektrificering, og derfor flugter rådets anbefaling også med det, som er regeringens politik, siger Engelbrecht.

Sidste år blev det besluttet, at der fra 2025 skal indføres en CO2-baseret kilometerafgift, og det er vejen frem, mener transportministeren.

- Det, som kan understøtte denne omstilling, er den CO2-baserede kilometerafgift, hvor lastbiler skal betale for den CO2, de udleder. Altså forureneren skal betale.

- Det betyder også, at der for den lastbil, der ikke udleder CO2, vil være en omfattende rabat per kørt kilometer. Det skal være med til at understøtte den grønne omstilling, siger Engelbrecht.

I Dansk Industri (DI) hæfter man sig ved, at batteridrevne lastbiler ikke kan løse alle transportopgaver lige nu, fordi teknologien ikke findes i tilstrækkelig grad.

DI mener, at kilometerafgifter er en dårlig måde at beskatte CO2 på. Derfor bør politikerne ifølge DI udskyde kilometerafgiften for lastbiler. I hvert fald indtil der kan indføres et samlet system, som kan dække både lastbiler, varebiler og personbiler.

Til det siger Engelbrecht:

- Hele ideen med at beskatte CO2-udledning er en anbefaling fra Klimarådet, men også fra erhvervslivets organisationer.

- Det første sted at indføre beskatning er på den tunge transport. Det er vejen at gå. Man giver et incitament til dem, der investerer i det grønne, at de får en konkurrencemæssig fordel, og at forureneren betaler.

Klimarådet understreger, at for den del af godstransporten, som skal køre langt, er det uklart, hvad der venter forude.

Det er særligt en potentiel kort rækkevidde af batteribiler, der betyder, at der ikke her er samme utvetydige tiltro til batteridrevne lastbiler.

- Selv om der er usikkerhed om fremtidens teknologiudvikling for de lange ture, er der mange forhold, der peger i retning af batterier, skriver rådet.

- Klimarådet anbefaler derfor, at regeringen planlægger efter, at batterilastbiler kommer til at stå for en væsentlig del af lastbiltransporten og derfor understøtter udbredelse af lade-infrastruktur.

I den seneste fremskrivning for 2030, der er lavet før aftalen om klimareduktioner i landbruget, ventes det, at transportsektoren i 2030 vil stå for en tredjedel af udledningen.