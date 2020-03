Minister sætter hjørnesten i EU's asylpolitik i bero

Regeringen har sat de såkaldte Dublin-overførsler af asylansøgere i bero for at begrænse spredningen af coronavirus. Det gælder både ind og ud af Danmark.

Dublin-forordningen er en aftale mellem EU-landene, Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein. Den skal sikre, at en asylansøgning, der indgives i et af disse lande, kun behandles af ét land.

Oftest vil den ansvarlige medlemsstat være staten, hvor asylansøgeren først kom ind i EU.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe smittespredning i denne vanskelige situation. Derfor skal vi for tiden selvfølgelig ikke sende asylansøgere rundt på kryds og tværs af Europas grænser, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Når Dublin-overførelserne er sat i bero betyder det, at Danmark ikke sender asylansøgere tilbage til det land i EU, som ellers ansvarlig for at behandling asylansøgningen.

Omvendt modtager Danmark heller ikke asylansøgere, som den danske stat ellers vil være ansvarlig for.

Dublin-overførslerne er foreløbigt sat i bero frem til og med 13. april.

Ministeriet har også stoppet gennemførslen af asylsamtaler og Flygtningenævnet, som behandler klager over afgørelser i asylsager, holder lukket.

De tiltag er ligeledes et forsøg på at forhindre coronasmitte i asylsystemet.

Siden regeringen besluttede at lukke de danske grænser den 14. marts, er der kun kommet få asylansøgere til Danmark.

Siden er der blot registreret lidt over 10 nye asylansøgere, og de seneste fem dage er der ikke registreret en eneste. Der er dog tale om foreløbige tal, og der kan forekomme efterregistreringer.