Minister roser rejsende med mundbind: Jeg er stolt

Det oplever i hvert fald transportminister Benny Engelbrecht (S), som har brugt sin lørdag morgen på at køre i blandt andet S-tog og bus.

Alle i den offentlige transport skal bruge mundbind fra lørdag. Og selv om det kan være en smule generende at have på, tager de mange rejsende godt imod kravet.

- Jeg er meget stolt af de mange passagerer, som fuldstændig har taget kravet til sig og benytter sig af mundbind med den allerstørste naturlighed, siger han.

Ministeren mener, at man udviser respekt over for sine medmennesker, når man tager mundbind på.

Han har kun oplevet få, der ikke har brugt det, og i de situationer har det tilsyneladende været en forglemmelse.

- Der er selvfølgelig altid nogle, der ikke har fået helt med, at nu er det lørdag, og nu gælder det. Folk, der måske var i byen i går aftes, og nu skal hjem, har måske overset det.

- De, der har glemt det, får anvist, at de skal tage mundbind på, og så gør de det. Der har ikke været folk, der har været i tvivl om, at det giver rigtig god mening, siger ministeren.

Kravet om at bruge mundbind eller visir gælder alle, der rejser med tog, bus, metro, færge eller taxa.

Børn under 12 år, personer med vejrtrækningsbesvær eller de, der har kognitive eller fysiske udfordringer, kan få lov at droppe værnemidlet.

Håbet er, at tiltaget kan være med til at mindske spredningen med coronavirus i befolkningen.

Tidligere på måneden blev der indført krav om at bruge mundbind i byer, hvor der var registreret lokale smitteudbrud. Det var blandt andet i Aarhus og Silkeborg. I sidste uge fortalte regeringen, at det krav bliver landsdækkende.

En bekendtgørelse om kravet gælder til og med oktober.

- Man vil kunne vurdere, at man vil kunne droppe kravet før, hvis det er nødvendigt. Der kan omvendt også være behov for en forlængelse. Det vil løbende blive vurderet, og borgerne vil blive orienteret om det, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Tal fredag viste, at 71 var bekræftet smittet med coronavirus det forgangne døgn. Samtidig var antallet af indlagte med sygdommen covid-19, som man får af coronavirusset, steget med 2 til 22.