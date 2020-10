Portræt af regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), som bliver anbefalet at stille op som overborgmester i København.

Minister peger på regionsformand som Frank Jensen-afløser

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) håber, at partifællen Sophie Hæstorp Andersen vil stille op som overborgmesterkandidat i København efter Frank Jensens exit.

Det skriver hun på Twitter.

- Personligt håber jeg, at Sophie Hæstorp vil stille sig til rådighed som overborgmesterkandidat i København, skriver hun.

Sophie Hæstorp Andersen er i dag regionrådsformand i Region Hovedstaden, men har ikke selv meldt sig som kandidat til borgmesterposten i København.

Flere iagttagere af dansk politik har tidligere nævnt Pernille Rosenkrantz-Theil som mulig kandidat til overborgmesterposten, men hun peger nu på Sophie Hæstorp Andersen, der også har været nævnt som mulig kandidat.

- Hun har en skøn, sprød københavnerkant, er bragende hurtig i hovedet, kan lande politisk aftaler og har et forrygende socialt blik i alle tænkelige sammenhænge.

- My choice: Sophie Hæstorp, skriver Pernille Rosenkrantz-Theil på Twitter.

Tirsdag meldte Mette Reissmann sig som den første til at blive kandidat til posten ved valget næste år.

Mette Reissmann er tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet og desuden kendt fra TV3-programmet "Luksusfælden".

I øjeblikket er Lars Weiss fungerende overborgmester i København.

Socialdemokratiets kredse og ungdomsorganisationen DSU kan indstille kandidater til posten som spidskandidat for partiet i København frem til 8. november. Herefter vil der være en urafstemning, hvis der er mere end en kandidat.

Frank Jensen, der var overborgmester i København i en lang årrække, var spidskandidat indtil sidste mandag, hvor han trak sig fra politik.

Det gjorde han efter, at en lang række kvinder både åbent og anonymt anklagede ham for upassende og krænkende adfærd gennem flere årtier.

Tidligere har Christine Antorini, direktør i Life i Novo Nordisk og tidligere børne- og undervisningsminister, over for Ritzau afvist, at hun stiller op. Det samme har Karen Hækkerup (S).