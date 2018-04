Minister overvejer sanktioner mod kommuners budgetbrud

Det er for tidligt at konkludere, om landets kommuner skal straffes økonomisk for at have brudt den økonomiaftale, de indgik med regeringen sidste år.

Det siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), efter at det står klart, at kommunerne har overskredet anlægsloftet så meget, at budgetterne er brudt samlet set.