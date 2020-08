Minister opfordrer til fredelig løsning i uroplaget Mali

- Lige nu er det uklart, hvilke motiver der ligger til grund for mytteriet, men vi følger situationen tæt med vores ambassade i Bamako (hovedstad i Mali, red.) og med vores samarbejdspartnere i landet - blandt andet EU, FN og Ecowas (Det Vestafrikanske Økonomiske Fællesskab, red.).

- Det er endnu for tidligt at spå om, hvad konsekvenserne vil blive for FN's mission i Mali, Minusma, som Danmark også bidrager til militært. Men det er klart, at det er en situation, som vi følger særligt tæt, siger Jeppe Kofod i en skriftlig kommentar.

Danmark har tidligere bidraget med et transportfly og 56 soldater i FN-missionen i Mali, men de vendte hjem i juli. Danmark bidrager fortsat til missionen med ti personer og tre stabsofficerer.

Derudover bidrager Danmark til en anden mission - den franskledede Operation Barkhane - med op til 70 mand ad gangen og to transporthelikoptere, hvor målet er at bekæmpe terrorisme i området.

Mali har været præget af politisk ustabilitet de seneste måneder, hvor modstandere af præsident Keita har holdt store demonstrationer og krævet hans afgang.

Kritikerne mener ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ikke har formået at genskabe sikkerhed i landet, ligesom han heller ikke har gjort noget ved korruption i landet.

De beskylder også Keita, der har været præsident siden 2013, for at have undertrykt oppositionen og købt sig til stemmer ved et omstridt valg i april, som sikrede hans regering et solidt flertal.

- Der er grund til dyb bekymring over situationen i Mali. Landet befinder sig allerede i en meget alvorlig situation både sikkerhedsmæssigt, udviklingsmæssigt og humanitært, der går hårdt ud over civilbefolkningen, siger Jeppe Kofod.

- Derfor er det vigtigt, at alle parter udviser tilbageholdenhed og ikke eskalerer situationen yderligere. Fra dansk side opfordrer vi til, at man søger fredelige løsninger inden for rammerne af Malis forfatning, siger han.