Minister om pensionsforslag: 2040 ligger langt ude i fremtiden

- Vi bakker op om det, der er aftalt. Nemlig, at der skal nedsættes en kommission, som skal vurdere holdbarheden for dansk økonomi, hvis man stopper med at lade pensionsalderen stige efter 2040, siger han.

Meldingen kommer, efter at Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, meldte ud på partiets sommergruppemøde, at den automatiske forhøjelse af pensionsalderen bør stoppe ved 70 år.

Tidligere har også Radikale Venstres politiske leder, Morten Østergaard, talt for at stoppe ved 70 år.

Ud fra de nuværende fremskrivninger bliver pensionsalderen hævet til netop de 70 år om tyve år.

- 2040 ligger langt ude i fremtiden.

- Det, vi er allermest optaget af, er, at vi får gjort noget ved de uretfærdigheder og skævheder, der er på arbejdsmarkedet i dag, siger Peter Hummelgaard.

Sammen med resten af regeringen og Socialdemokratiet står ministeren ved velfærdsforliget fra 2006.

- Men vi mener også, at der skal korrigeres for nogle af de beslutninger, der er truffet.

- Det er ved at sikre, at folk, der er startet på arbejdsmarkedet i en tidlig alder og har knoklet løs og har en tendens til at blive nedslidte, også har en mulighed for at forlade arbejdsmarkedet på en ordentlig måde.

Velfærdsforliget blev indgået af den daværende regering - Venstre og De Konservative - sammen med Socialdemokratiet, DF og De Radikale.

Det er den politiske aftale, som gør, at pensionsalderen følger middellevetiden.

Borgerne skal dermed gennemsnitligt have 14,5 år på pension i forhold til den gennemsnitlige levealder.

Ifølge Peter Hummelgaard (S) vil regeringen inden for kort tid fremlægge sit udspil til en ret til tidlig pension.

Pensionsforhandlingerne vil begynde i "umiddelbar forlængelse" af dette, siger han.