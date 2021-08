Minister om lovindgreb i konflikt: Det er for alles bedste

Mange sygeplejersker udtrykker torsdag skuffelse over, at regeringen vil gribe ind og afslutte sygeplejekonflikten.

En kortfattet beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger på vej ind til førstebehandling af indgrebet i Folketingssalen:

- Det er ikke særlig festligt. Vi ønsker at bringe konflikten til ophør for alles bedste, siger Peter Hummelgaard.

Her får regeringen under førstebehandlingen hård kritik fra Enhedslisten for ikke at øge sygeplejerskernes løn med mere end de omkring fem procent over tre år, der i forvejen var i mæglingsforslaget.

- Jeg hører undskyldning, på undskyldning, på undskyldning for at lave et urimeligt og uretfærdigt lovindgreb, siger Mai Villadsen, der er politisk ordfører.

- Regeringen har lukket øjnene for konflikten i ugevis, og man gemmer sig bag en ny lønkomité, selv om der også var en i 2008, der understregede, at der var et problem. Det er skammeligt for velfærdssamfundet, siger hun.

Hun frygter, at lovindgrebet vil gøre det endnu sværere at sikre flere sygeplejersker til landets sygehuse.

Enhedslistens Rosa Lund kritiserer Socialdemokratiet for gentagne gange at rose sygeplejerskerne for at løbe dobbelt så stærkt under coronaepidemien, men bagefter ikke finde ekstra penge til at løfte sygeplejerskerne løn.

Også SF - der ligesom Enhedslisten er støtteparti for regeringen - er kritiske. SF's gruppeformand Jacob Mark siger:

- Sandheden er, at det problem, som sygeplejerskerne er gået på gaden for ikke kunne løses i forhandlingsrummet. For det kræver, at regeringen tager ansvar for finder nogle ekstra penge, siger Jacob Mark.

På talerstolen må Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Henrik Møller (S) svare på kritikken fra støttepartierne. Han siger:

- Det er ikke et godt resultat for nogen, når man må lave et lovindgreb. Og når man laver et indgreb i en konflikt, så vil mange have mening om, hvorvidt det er for tidligt eller for sent. Men de tre betingelser for at lave et indgreb er til stede, siger Henrik Møller.

Han peger på, at arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet fremhæver tre generelle betingelser for et lovindgreb. Og de er tilstede mener Henrik Møller.

Lektor og arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl sagde torsdag før førstebehandlingen:

- Vi plejer at sige, der skal være tre forhold til stede, når der kommer et lovindgreb, og de behøver ikke være til stede på samme tid: Konflikten har løbet i lang tid, konflikten har store konsekvenser for samfundet, og parterne står langt fra hinanden. Alle tre forhold var i høj grad gældende i den her konflikt.

Regeringen ventes at samle flertal for indgrebet, så det kan træde i kraft lørdag.