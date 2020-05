Minister om kritik af elefantkøb: Der var intet alternativ

De store dyr kostede staten 11 millioner kroner, men tidligere på ugen kom det i en dokumentar fra DR frem, at Cirkus Arena, som ejede tre ud af fire elefanter, skylder millioner af kroner i ubetalt moms og skat.

Alligevel mener fødevareminister Mogens Jensen (S), at sagen er landet, som den skulle.

- Mit fokus har været elefanternes velfærd, og at de ikke længere skal være i cirkus eller stå og have det dårligt.

- Elefanterne kan ikke gøre for, hvilke ejere de har, og derfor er vi gået efter at finde en løsning for elefanterne. Jeg er ikke i tvivl om, at der ikke kunne være fundet en bedre løsning, siger fødevareminister Mogens Jensen (S).

Han siger, at både hans eget ministerium og skattemyndighederne har været opmærksomme på, hvem der blev forhandlet med.

- Derfor er reglerne for gæld til det offentlige blevet fulgt, så jeg spørger: Hvad var alternativet? At lade dem stå under dårlige forhold eller at sælge dem til et udenlandsk cirkus? Der var ikke et alternativ, hvis vi ville dyrenes velfærd, slår ministeren fast.

Han kan godt forstå, at 11 millioner kroner lyder af mange penge, men det var, hvad det måtte koste, siger han.

- Vi har betalt det, der skulle betales, nemlig markedsprisen. Så har vi betalt for omkostningerne ved pasningen, så den pris der er givet, er den pris, der kunne gives.

- Den er fornuftig, men jeg er godt klar over, at 11 millioner kroner er mange penge. Til gengæld får man mulighed for at give dem en god tilværelse, og mange danskere får mulighed for at se de her prægtige dyr, lyder det.

De fire elefanter flytter ind i deres stald fredag. Den officielle åbning af Elefantsletten sker 1. juni.

Vinteren over har elefanterne gået sammen i Cirkus Arenas vinterstald i Slagelse.