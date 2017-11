Minister om historisk sen finanslov: Det skyldes rekordambitioner

Det skyldes ifølge finansminister Kristian Jensen (V), at regeringen både forhandler om en skatteaftale og en finanslov for næste år.

- Vi har to store forhandlinger samtidig, da vi laver både finanslov og skattereform.

- Hvis man endelig vil tale rekorder, så er det rekordambitiøst at lave både en erhvervs- og iværksætterpakke, trepartsaftale og skatteaftale samt finanslov oven i hinanden, siger han.

Normalt lykkes det regeringen at lande en finanslov i midten af november. I år valgte finansministeren dog at sætte forhandlingerne på pause på grund af kommunal- og regionsvalget.

Han havde ellers en ambition om at være færdig med en aftale inden kommunalvalget, men det lykkedes som bekendt ikke.

I 2001 og 2007 blev forhandlingerne om finansloven udskudt, da der var folketingsvalg i november. Men i alle øvrige år har finansloven været på plads på nuværende tidspunkt.

Efter kommunalvalget i 2013 kom finansloven først på plads 26. november. Men det har dette års aftale altså overgået.

Dengang var nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kritisk.

Han kaldte det "noget rod, som risikerer at give en sjusket lovbehandling i Folketinget".

Finansministeren er ikke bleg for at indkalde folketingsmedlemmer mellem jul og nytår, hvis det er det, der skal til for at få vedtaget den endelige finanslov.

- Den sidste hverdag i dette år er fredag 29. december, og det er for mange danskere en arbejdsdag, så hvis det bliver det for folketingspolitikere, så tror jeg ikke, vi skal kalde det særlig hårdt for os. Der er mange danskere, der arbejder der, siger Kristian Jensen.

Han afviser at kommentere, hvornår aftalerne kan være på plads, men håber på en aftale ganske snart. Han har dog udskudt datoen for tredjebehandlingen af finansloven.

Forslaget skal være vedtaget inden starten på det nye år. Hvis Folketinget ikke når at vedtage forslaget, bliver der lavet en midlertidig bevillingslov, der i princippet er en videreførelse af den gældende finanslov.