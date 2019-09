Minister om grønlandsk lufthavn: Udgifter skal undersøges

Det siger forsvarsminister Trine Bramsen (S), der onsdag underskrev en principaftale med Grønland, der betyder, at Danmark fortsat er i stand til at bruge lufthavnen efter 2023, når de nye civile lufthavne står færdige.

Det er dog uvist, hvor dyrt det bliver for Danmark at opretholde og renovere lufthavnen. Forsvarsministeren understreger, at det vil kræve omkostninger.

- Økonomien skal undersøges nærmere. Der vil være udgifter forbundet med Forsvarets fortsatte anvendelse. Eksempelvis i forhold til istandsættelse af landingsbanen, siger Trine Bramsen.

- Det er klart, der er udgifter forbundet også fra dansk side, når vi ønsker at bruge lufthavnen.

- Straks herefter kommer vi til at arbejde med at konkretisere det yderligere. Det her er de overordnede principper og den politiske retning på tværs af Grønland og Danmark. Nu kommer vi til at lave de eventuelle undersøgelser, der skal til for at vide, hvad det kræver af yderligere investeringer, siger hun.

Forsvaret skal stå for renovering, drift og vedligeholdelse af landingsbanen fremgår det på et pressemøde i selvstyret ifølge det grønlandske medie KNR.

Danmark har indtil videre bidraget med 700 millioner kroner til finansieringen af lufthavne i Grønland.

Lige netop lufthavnen i Kangerlussuaq er vigtig for Forsvarets arbejde i Grønland.

- Vores opgaver bliver større i området, og derfor er lufthavnen så vigtig, siger Trine Bramsen

- Vi ville være meget bekymrede, hvis vi ikke kunne bruge lufthavnen. Vejforholdene i lufthavnen skaber de bedste forudsætninger for, at vi kan overvåge, lave suverænitetshævdelse og eftersøgnings- og redningstjeneste, siger hun.

- Der er simpelthen flere flyvedage, hvor man kan komme op og ned i lufthavnen. Hvis vind og vejr ikke er, som vi ønsker det, er vi bekymrede for, vi ikke kan løse væsentlige opgaver, siger hun.

Aftalen er skabt i tæt samarbejde mellem Grønland og Danmark, og Trine Bramsen melder, at begge parter er tilfredse.

Foruden den danske forsvarsminister blev aftalen underskrevet af naalakkersuisoq (minister) for boliger og infrastruktur Karl Frederik Danielsen samt naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Ane Lone Bagger.