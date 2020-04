Minister om cyberangreb: Vi holder øje med hospitalerne

Frygten for, at kriminelle skal bryde ind i offentlige myndigheders og sundhedsvæsnets it-systemer, får for tiden beredskabet hos Center for Cybersikkerhed til at være særligt på vagt.

Lande over hele verden advares om, at kriminelle forsøger at udnytte coronakrisen til at begå cyberangreb mod hospitaler og kritisk infrastruktur. Men foreløbig er Danmark blev forskånet.