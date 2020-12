Kirkeministeriet har trukket den for længe, og den sene udmelding om gudstjenester gør, at Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og de danske biskopper alle opfordrer til, at gudstjenester frem til den 3. januar aflyses. (Arkivfoto)

Minister og folkekirke opfordrer til aflysning af julegudstjenester

Kirkeminister Joy Mogensen (S) tilslutter sig anbefalingen om ikke at holde julegudstjenester i år.

Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og de danske biskopper anbefaler alle, at gudstjenester frem til den 3. januar aflyses.

Det oplyser foreningerne i en pressemeddelelse onsdag aften.

Kirkeminister Joy Mogensen (S) anerkender foreningernes anbefaling.

- Det bakker jeg op om, skriver hun på Facebook.

Tidligere onsdag aften skrev Kirkeministeriet, at det anbefalede, at man godt kan holde gudstjeneste på sikker vis, hvis den ikke varer mere end 30 minutter.

Men den melding kom for sent, mener de kirkeansatte.

- Det er med stor beklagelse, at vi ikke kan anbefale at afholde gudstjenesterne i julen frem til Hellig tre Kongers søndag den 3. januar, skriver de i pressemeddelelsen.

Foreningerne skriver, at det stadig vil være muligt at holde udendørs gudstjenester, drive-in- samt virtuelle gudstjenester.

Men hvem er det egentlig, der kan aflyse en gudstjeneste?

Søren Abildgaard, som er formand for Landsforeningen af Menighedsråd, forklarer, at det kræver, at tre parter bliver enige: Det lokale menighedsråd, den lokale præst og biskoppen.

- Biskopperne har givet samtykke til, at gudstjenester kan aflyses. Så det kræver sådan set, at der er enighed mellem præsten, der har gudstjenesterne, og meningsrådsformanden, siger Søren Abildgaard.

Han siger desuden, at det er det umuligt for kirkerne at tilpasse gudstjenesterne de nye retningslinjer.

- Derfor er det vores anbefaling, at man aflyser julegudstjenesterne, siger han.

Julegudstjenesterne har i længere tid skabt debat. Det skyldes, at flere ansatte i folkekirken har udtrykt bekymring over, hvorvidt de kan føre til yderligere smittespredning med coronavirus.