Minister ønsker mere fokus på chauffører efter Nemlig.com-sag

Arbejdstilsynet skal i højere grad sikre, at chauffører, der leverer dagligvarer, har ordentlige forhold.

Digitale tjenester og "atypiske virksomhedskonstruktioner" optager regeringen rigtig meget.

Det siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) onsdag på et samråd, som han er indkaldt til efter historier om kritisable arbejdsforhold i eksempelvis onlinesupermarkedet Nemlig.com.

Det er Enhedslisten og SF, der har stillet samrådsspørgsmål til ministeren. Han er indkaldt i Beskæftigelsesudvalget.

Især Politiken har beskrevet arbejdsforholdene for nogle af de chauffører, der leverer varerne for selskabet til kunderne.

Her kom det frem, at chauffører hos Nemlig.com har oplevet 15-timers-arbejdsdage, måneders arbejde uden fridage og har haft ruter, hvor det er noget nær umuligt at overholde tidsfrister.

Også arbejdsforholdene for Nemlig.com's lagermedarbejdere har været kritiseret heftigt vidt og bredt.

Politiken har beskrevet, at lagerarbejderne har mellem 9 og 14 sekunder til at hente og pakke hver vare. Og at selskabet overvåger og fyrer de ansatte, der ikke arbejder hurtigt nok.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at de historier, der lægges frem i medierne, er bekymrende, siger ministeren.

- Jeg har som minister ikke mulighed for at gå ind i de konkrete sager og forholde mig til, hvad der er rigtigt eller forkert i skildringen af de faktuelle forhold, som lægges frem.

- Jeg har dog noteret mig, at Nemlig.com og de relevante arbejdsmarkedsparter mødes og taler forholdene igennem. Det er rigtig positivt, siger Hummelgaard.

Ministeren siger blandt andet, at han har bedt Arbejdstilsynet om at øge indsatsen i forhold til bud- og kurertjenester.

- Jeg har bedt Arbejdstilsynet om, at de på kommende vejgodsaktionsdage i 2021 vil lægge større vægt på at opsøge bud- og kurertjenester, siger Hummelgaard.

Nemlig.com har flere gange gentaget, at onlinesupermarkedet ikke har ansvaret for chaufførerne, da de er ansat af en underleverandør.

Hummelgaard understreger, at han ikke kan gå ind i en konkret sag. Men han siger generelt:

- Den reelle arbejdsgiver kan ikke fraskrive sig ansvaret ved at bruge en anden virksomhed som stråmand.

- Ansvaret for chaufførernes arbejdsmiljø ligger hos den, der efter en konkret vurdering af de faktiske forhold er arbejdsgiver efter arbejdsmiljølovens regler, siger ministeren.

Han siger, at det er velkendt, at der inden for netop vejgodstransportbranchen er "særlige arbejdsmiljøproblemer".