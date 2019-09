Minister lover eftersyn med botilbud for handicappede

Sådan lyder det fra socialminister Astrid Krag (S), efter at fire botilbud for svært handicappede den seneste måned har fået påbud, som gør, at de er tæt på at lukke.

Der er behov for et eftersyn af kvaliteten af de tilbud, der er til folk med svære handicap.

- Jeg mener helt klart, at vi har behov for at drøfte kvaliteten på det specialiserede område, siger Astrid Krag i en skriftlig kommentar.

- I samarbejde med aktører og institutioner skal vi derfor i gang med at skabe et nationalt overblik over det specialiserede socialområde, så vi med inspiration fra sundhedsområdet kan sikre den nødvendige kvalitet og specialisering i tilbuddene, siger hun.

Det er Socialtilsynet, der er uvildig myndighed, som fører tilsyn med botilbud.

Senest har Arenahuset i København fredag mistet sin godkendelse efter at have modtaget påbud.

Inden for den seneste måned har der desuden været påbud til Kikhøj i Holbæk, Føllehavegård i Køge og Bofællesskabet Rosenvænget 10 i Aalestrup.

Af disse lukker Kikhøj i slutningen af november, Rosenvænget 10 lukker i slutningen af oktober, mens der afventes endelig afgørelse i de to andre sager.

Påbuddene varierer i indhold. De går på blandt andet manglende kompetencer, skiftende personale, ulovlig magtanvendelse, personalemangel, og at beboere ikke har fået dækket deres basale behov - herunder at få mad.

- Borgere med handicap skal have ordentlige og trygge rammer. Derfor skal Socialtilsynet selvfølgelig reagere, hvis de oplever tilbud, hvor kvaliteten ikke er god nok, siger Astrid Krag.

Hun mener, at kommunerne med den nye økonomiaftale med regeringen, har råd til at prioritere velfærd. Aftalen betyder et løft på 2,2 milliarder kroner i 2020.