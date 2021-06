Socialdemokratiske borgmestre mener, at der ikke er nok penge til særligt sårbare borgere og udsatte unge. Men socialminister Astrid Krag (S) kalder aftalen et "stort løft".

Der er ikke meget forståelse at spore fra regeringen, der er blevet kritiseret af egne partifæller for aftalen om kommunernes økonomi, der blev indgået tirsdag aften.

- Med aftalen giver vi et stort løft af den kommunale økonomi, som dækker den demografiske udvikling, og som også giver mulighed for at udvikle kernevelfærden.

- Mange kommuner oplever et udgiftspres på det specialiserede socialområde, og det er en stor og vigtig opgave, man står med her, siger hun.

Forud for forhandlingerne havde kommunerne håbet på et endnu større løft af det specialiserede socialområde, som dækker over udgifter til de 180.000 borgere, som er sårbare, udsatte eller handicappede.

Men der var ikke penge nok i statskassen ifølge regeringen.

Kommunerne mener, at en stor del af pengene bliver spist op af det demografiske træk, som går ud på, at antallet af ældre og unge vokser. Dermed stiger udgifterne.

Flere socialdemokratiske borgmestre er kritiske. Ifølge borgmester i Kerteminde Kasper Ejsing Olesen (S) bliver landspolitikerne nødt til at skrue ned for de forventninger om øget velfærd, som de ifølge ham stiller vælgerne i sigte.

Danske Handicaporganisationer kalder ligefrem den nye aftale for en "fuckfinger" til handicapområdet.

Det sproglige billede kan Astrid Krag "ikke genkende".

Men hun erkender, at denne aftale ikke vil løse "alle problemer". På spørgsmålet om, hvorvidt hun anerkender kritikken, svarer hun:

- Jeg er helt med på, at kommunerne har en stor og meget vigtig opgave på det specialiserede socialområde, og at der er svære opgaver at løse, og at mange borgere har behov for hjælp.