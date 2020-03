Minister kan aflyse eksamener på grund af coronakrisen

- I dette lokale deler vi helt sikkert ønsket om, at alle elever i 9. klasse og på de gymnasiale uddannelser hurtigt kommer tilbage i skole og kan tage deres afgangsprøve og eksamen som normalt.

- Men vi kan bare ikke vide det. Derfor har vi i lovforslaget garderet os, så vi hurtigt og med kort varsel kan finde en god løsning for de mange elever, sagde undervisningsministeren på et lukket samråd onsdag aften.

Tiltaget er et af flere i nødloven, der skal hjælpe undervisningsområdet midt i uroen omkring coronavirusset.

Hvis ministeren finder det nødvendigt, kan hun også fjerne fraværsregistrering i gymnasierne og bestemme, at minimumstimetal i skolerne kan fraviges.

Om hun vil gøre brug af mulighederne, afhænger ifølge ministeren af, hvor lang tid krisen med coronavirusset varer.

Virusset har indtil videre haft stor betydning for de danske skoler og ungdomsuddannelser.

Fra mandag og to uger frem lukkede de - ligesom alle landets daginstitutioner og universiteter - midlertidigt ned for at dæmme op for spredningen.

Mange af de hjemsendte elever får fjernundervisning og laver opgaver med far og mor. Men de risikerer alligevel at ryge for langt bagud i forhold til pensum, frygter undervisningsministeren.

Hvad der konkret skal erstatte afgangseksaminer og andre prøver, hvis de aflyses, er i sidste ende op til ministeren. Eksempelvis kan hun bestemme, at standpunktskarakterer skal gælde som eksamenskarakterer.

Loven giver dermed ministeren usædvanlig stor magt på undervisningsområdet.

- Det er noget, man skal træde meget varsomt omkring. Det er nødlovgivning, vi har at gøre med her, sagde ministeren tirsdag.

Loven er midlertidig. Den står til at udløbe den 1. marts 2021.