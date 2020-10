Minister kalder overborgmesters afgang hård men nødvendig

- Det er en hård, men også nødvendig beslutning.

Sådan lyder reaktionen fra ligestillingsminister og partinæstformand Mogens Jensen (S), efter at Københavns overborgmester gennem 11 år, Frank Jensen, har besluttet at trække sig fra sine poster.

Mogens Jensen har delt næstformandsposten i Socialdemokratiet med Frank Jensen.

Men også denne post trækker Frank Jensen sig fra.

- Med denne (beslutningen, red.) sætter han Socialdemokratiet og Socialdemokratiets værdier over sig selv, og sådan kender jeg ham gennem et langt liv i politik, skriver Mogens Jensen på Facebook.

Ligestillingsministeren "anerkender" overborgmesteren for at have truffet beslutningen om at træde tilbage.

- Jeg mener, at det er det rigtige at gøre, skriver Mogens Jensen.

Frank Jensen har valgt at træde tilbage, efter at der de senere dage er dukket flere anklager op om krænkelser af kvinder.

Det var tv-værten Sofie Linde, der for nylig satte gang i debatten om krænkelser.

Hun fortalte om en episode, hvor en "stor tv-kanon" skulle have truet hende til sex.

Ifølge Mogens Jensen viser hele debatten, at der er brug for en kulturændring.

- Det er modigt af de mange unge kvinder, der den seneste tid er stået frem og har fortalt om deres oplevelser.

- Deres fortællinger bekræfter mig i, at vi har brug for en kulturændring på de politiske arbejdspladser såvel som i resten af samfundet, skriver han.