En video, der angiveligt viser store svigt i plejen af en 90-årig dement kvinde på et plejehjem i Aarhus, er blevet delt siden tirsdag. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) kalder det for frygtelige billeder og indkalder til møde om ældrepleje. (Arkivfoto).

Minister indkalder til møde efter frygtelig video fra plejehjem

Videoklip fra en forbudt dokumentar viser, hvordan 90-årige Else, der er ramt af demens, ikke får den fornødne pleje.

I flere minutter hænger hun i en sengelift, da plejepersonalet vil have hende til at lave afføring på en ble på sengen. Mange gange siger hun av. Hun beder de ansatte om at holde op. Og hun spørger om lov til at komme ned igen.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) kalder på Instagram billederne for frygtelige og siger, at kvinden udsættes for en "helt igennem uværdig behandling".

- Den slags svigt og uværdighed er der ikke nogen undskyldning for, skriver han i opslaget.

Han indkalder derfor til møde om ældreplejen.

Han vil i samarbejde med Ældre Sagen, Foa, Kommunernes Landsforening (KL) invitere borgere, pårørende, ledere, medarbejdere og andre med viden om ældreplejen i landet med til mødet.

Sagen om 90-årige Else har fået personalemæssige konsekvenser, bekræfter Aarhus Kommune over for ministeren.

For at sikre at lignende ikke sker igen, bliver der indkaldt til møde, skriver ministeren. Målet er at sikre bedre kontakt til familie og pårørende samt mere værdighed i ældreplejen.

Magnus Heunicke vil have Styrelsen for Patientsikkerhed til at oplyse om, at folk kan komme med såkaldte bekymringshenvendelser.

- Det skal sikres, at alle kender til dette redskab, så bekymringer bliver taget seriøst, skriver han.

At der skal være en værdig ældrepleje, er hyppigt blevet sagt af både politikere og interesseorganisationer. Og siden 2016 har alle kommuner været forpligtet til at formulere en værdighedspolitik.

I 2018 slog Videncenter for værdig ældrepleje under Sundhedsstyrelsen desuden dørene op. Det er finansieret af satspuljen for 2018-2021.

Bekymringshenvendelser kan indberettes til styrelsen, hvis man eksempelvis er bekymret for patientsikkerheden på et behandlingssted, eller man er bekymret over kvaliteten af den hjælp, pleje eller omsorg, som ældre får i en plejeenhed.

90-årige Elses pårørende har flere gange de seneste år forsøgt at råbe myndighederne op uden hjælp. Derfor gik de til TV2, der foretog skjulte optagelser i Elses stue og soveværelse på plejehjemmet Kongsgården.

Aarhus Kommune fik inden visningen nedlagt et fogedforbud mod, at TV2 måtte vise dokumentaren. Klippene var for krænkende for Else, mente kommunen.

Forbuddet er blevet stadfæstet af landsretten. Men TV2 har kæret til Højesteret.

Inden det er afgjort, har Ekstra Bladet bragt nogle videosekvenser og derefter indgået forlig med TV2 for at have brudt ophavsretsloven ved at bruge deres optagelser.