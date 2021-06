Minister håber selv at kunne tage nattoget til Bruxelles

Det er første gang siden 2014, at et nattog stopper på en dansk station.

Med bannere og fællessang blev et nattog søndag aften budt velkommen på perronen på Høje Taastrup Station vest for København.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) var til stede på banegården i Høje Taastrup i anledningen af nattogets tilbagekomst.

Han ser frem til, at flere ruter for nattog etableres næste år - herunder en rute fra Malmø gennem Danmark og videre til Bruxelles.

Og så satser han på også selv at udnytte muligheden for at rejse med nattog i forbindelse med rejser til EU's hovedkvarter.

- Jeg håber rigtig meget, at det kommer til at passe med, at jeg selv kan tage til rådsmøder eller andre møder i Bruxelles.

- Hvis det kan hænge sammen, vil jeg selv gøre det, siger han til TV2 News.

Benny Engelbrecht erkender, at en rejse med et nattog kan være en dyr fornøjelse.

- Det er en lidt pebret pris. En kupé i sådan et tog, der kører i aften, er lige knap 6000 svenske kroner.

- Skal det være bæredygtigt, er der nødt til at være nogle offentlige kroner i det - i hvert fald til at starte med, siger Benny Engelbrecht.

Nattoget med navnet "Snälltoget" kørte fra Stockholm klokken 16.20 søndag eftermiddag og stoppede i Høje Taastrup klokken 22.45.

Herefter fortsætter det mod Tyskland, hvor det ankommer på hovedbanegården i Berlin klokken 08.52 mandag morgen.

Toget kører også retur. Her er afgangen fra Berlin klokken 19.02. Det stopper ved Høje Taastrup klokken 06.38 næste dag for at bevæge sig videre til Stockholm, hvor det kører ind på stationen klokken 14.20.

Nattoget fra Stockholm til Berlin er ikke et egentligt dansk projekt, men Danmark har arbejdet sammen med Tyskland og Sverige om at muliggøre en rute for nattog mellem de to lande og gennem Danmark.