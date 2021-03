Minister håber på international aftale om techskat snart

Det skriver kulturminister Joy Mogensen (S) i et folketingssvar.

Regeringen håber på, at der inden sommer bliver indgået en international aftale om beskatning af teknologiselskaber, der opererer globalt, men betaler meget lav eller ingen skat i lande, hvor de er aktive.

- Regeringen arbejder derfor aktivt for en global aftale i OECD, der sikrer en fair beskatning af den digitale økonomi. Det er vores forhåbning, at det lykkes at opnå en aftale inden sommer i år, skriver hun.

OECD står for Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling og er et økonomisk samarbejde mellem vestlige lande.

Organisationen fremlagde sit forslag i 2019 for beskatning af virksomheder som Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google.

Flere europæiske politikere har de seneste år kritiseret en række større selskaber for deres lave skattebetaling i Europa.

Forslaget skal give mulighed for at fordele beskatningen af teknologigiganter til de lande, hvor indtægterne fra eksempelvis annoncer kommer ind.

- Der er et åbenlyst problem, når techgiganterne betaler en meget lav eller ingen skat. Det er helt afgørende for vores samfund, demokrati og økonomi, at også techgiganterne, der hører til blandt verdens største og rigeste selskaber, betaler en retfærdig skat, siger Joy Mogensen.

Det kan øge Danmarks indtægter med op mod to milliarder kroner, har Skatteministeriet tidligere vurderet. Men forslaget kan også ramme danske selskaber.

Det skal sikre, at de 37 medlemslande ikke går solo og indfører egen skat af teknologiselskaber.

Her skeles der til Frankrig.