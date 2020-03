Minister giver 100 millioner til corona-bekæmpelse i ulande

Udviklingsminister Rasmus Prehn (S) giver 100 millioner kroner til en ny akutpakke.

Den skal hjælpe udviklingslandene med at inddæmme og bekæmpe coronavirus.

- Jeg har benyttet den sidste uge til at danne mig et overblik over, hvordan situationen ser ud i de meste fattige og skrøbelige lande.