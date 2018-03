Minister forsvarer ghettoplan: Man kan ikke sprogteste etårig

Men både Socialdemokratiet og SF er skeptiske over for regeringens model- Ikke fordi de er modstandere af at presse forældre til at tvinge deres børn i institution. Men fordi de er skeptiske over for, om forslaget vil virke godt nok.

- Vi ved, at der er et sprogligt vindue, fra børnene er nul, til de er cirka seks år gamle. Der skal der sættes ind med institution, uanset om man bor i Mjølnerparken eller tre gader væk, siger Socialdemokratiets ordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.

- I stedet for at skære alle børn i de udsatte boligområder over en kam, mener vi, at man skal finde de tosprogede børn, som kan få problemer og tilbyde dem gratis daginstitution, siger SF's Jacob Mark.

Men børne- og socialminister Mai Mercado (K) mener, at det er urealistisk at tage udgangspunkt i eksempelvis børnenes behov for sprogstimulering.

- Man kan ikke sprogvurdere en etårig, siger hun.

- Vi kan simpelthen se, at selvom vi sprogtester som treårige, får vi fat i dem for sent.