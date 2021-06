Minister efter besøg i Vestafrika: I vores interesse at hjælpe

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) er fredag kommet hjem efter et tre-dags besøg i det vestafrikanske land Burkina Faso for blandt andet at starte nye projekter for de mange internt fordrevne i landet.

- Der er altid mere at gøre i Burkina Faso. Det er, som om landet er stedet, hvor rigtig mange konflikter og kriser løber sammen, siger han.

Burkina Faso kæmper med tørke, fattigdom, islamiske terrorgrupper og massevis af internt fordrevne.

- De mangler mad, de mangler vand, de mangler arbejde, og de mangler håb. Det er en meget fortvivlet situationen, siger han.

Danmark har gang i flere projekter i Burkina Faso, blandt andet graves der vandbrønde.

- Jeg har været ude at kigge på mange af de projekter, vi har gang i for at hjælpe de internt fordrevne. Vi har været med til at opbygge samfund for flygtningene, siger han.

Under besøget har ministeren haft samtaler med Burkina Fasos udenrigsminister, sikkerhedsminister og sundhedsminister.

Danmark hjælper i Burkina Faso blandt andet for at undgå, at mange flygtninge kommer til Europa og Danmark.

- Det er klart i Europas og Danmarks interesse at hjælpe i nærområderne. Hvis vi ikke har kapaciteten der, har de ikke andre muligheder end at sætte i bevægelse mod for eksempel Europa, siger Flemming Møller Mortensen.

Burkina Faso ligger i Sahel-regionen i Afrika i et bælte, der går tværs over Afrika, og som ofte har været ramt af tørke.

Danmark har været til stede i Sahelregionen i årtier og har langsigtede udviklingsprogrammer i Mali, Niger og Burkina Faso på i alt cirka 500 millioner kroner om året.

Derudover har Danmark et regionalt freds- og stabiliseringsprogram på cirka 167 millioner kroner.

I 2020 gav Danmark 82 millioner kroner i humanitær bistand til Burkina Faso.

På grund af sikkerhedsmæssige problemer i landet er besøget først offentliggjort ved afslutningen af ministerens rejse.