Minister efter EU-dom: Ny plan giver kriminelle lettere spil

Med en ny plan for logning vil regeringen rette ind efter EU-dom. Minister er klar til at gå til grænsen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) præsenterer onsdag et oplæg til, hvordan politiet fortsat kan anvende teleoplysninger i efterforskning.

Det sker, efter at en EU-dom har præciseret, at den generelle og uddifferentierede logning, der blandt andet finder sted i Danmark, er i strid med EU's regler.

Dommen vil ifølge Nick Hækkerup gøre det sværere for politiet at få adgang til teleoplysninger, som ellers anses som et af politiets centrale værktøjer i efterforskning. Det skriver Jyllands-Posten.

Oplægget fremgår af en lovskitse, som er justitsministerens forløber til et egentligt lovforslag. Et forslag, der først skal behandles i efteråret.

Regeringen lægger i skitsen op til, at politiet også fremover skal kunne anvende teleoplysninger i sager om grov kriminalitet og sager, der omhandler den nationale sikkerhed.

For eksempel er det regeringens tanke, at teleskaberne skal pålægges at logge teledata i op til et år ad gangen med henblik på beskyttelse af national sikkerhed.

I sager om grov kriminalitet vil man som en konsekvens af dommen kun kunne pålægge teleselskaberne målrettet logning. Det vil sige logning mod bestemte personer eller steder.

Det kan til gengæld ifølge Nick Hækkerup betyde, at politiet i i fremtiden på forhånd skal have en fornemmelse af, hvem der begår kriminaliteten, og hvor den bliver begået, før det kan få adgang til teleoplysninger.

- Det vil sige, at vi reelt kan risikere at miste muligheden for at opklare mord eller voldtægter, som er grove forbrydelser, hvis de sker i et område, der ikke er præget af grov kriminalitet, eller bliver begået af personer, der ikke er dømt for grov kriminalitet.

- Det er en håndsrækning til forbryderne, som EU-Domstolen har givet, siger Nick Hækkerup til Jyllands-Posten.

Teleselskaber og internetudbydere er i dag forpligtet til at gemme danskernes teleoplysninger i et år. Derefter kan de via en dommerkendelse blive udleveret til politiet til opklaring af kriminalitet.

Reglerne har dog været til debat, efter at EU-Domstolen ad flere omgange har slået fast, at en generel og uddifferentieret logning er en krænkelse af retten til privatliv. Det skete senest i en dom den 6. oktober.

Justitsministeren siger til avisen, at han er parat til at presse citronen så meget som muligt inden for EU-rettens rammer.