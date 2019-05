Minister bremser Eske Willerslevs forskerhold i at flytte

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) greb ind, da internationale topforskere søgte væk fra Københavns Universitet.

Det skriver Politiken torsdag.

Fem internationale topforskere med dna-forsker Eske Willerslev i spidsen har i et halvt år forsøgt at slippe væk fra Københavns Universitet.

Det skyldes, at de er frustrerede over, at universitetet har flyttet deres forskning væk fra Statens Naturhistoriske Museum, som de har gjort til verdens førende naturvidenskabelige forskningsmuseum.

Derfor har de forhandlet med flere danske og udenlandske universiteter, senest Syddansk Universitet, SDU, om en samlet overtagelse af deres forskning.

Og SDU's ledelse er interesseret:

- Der er tale om nogle af landets ultimative stjerneforskere, som uden problemer kunne få arbejde på de bedste universiteter i udlandet, udtaler SDU's rektor, Henrik Dam, ifølge Politiken.

Men Uddannelses- og Forskningsministeriet greb i begyndelsen af april ind, viser en aktindsigt, som Politiken har fået.

Ministeriet bad 9. april SDU om ikke at gå videre med sagen.

Her bad departementschef Agnete Gersing SDU om at "vente med at gå videre med sagen", beskriver Politiken.

Det var "førsteprioriteten" at finde en løsning, så forskerne bliver på Københavns Universitet, skrev departementschefen ifølge Politiken i en mail til SDU.

En af forskerne betegner i et brev til universitetets ledelse forløbet som chikane.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) forklarer nu det noget usædvanlige skridt at blande sig i sagen med, at ministeriet var bange for, at forskerne endte med at flytte deres forskning til udlandet.

De fem forskere og deres tidligere forskningschef på museet, Anders Johannes Hansen, forhandler stadig med Københavns Universitet om en løsning.

Ingen af dem ønsker at udtale sig om sagen, mens forhandlingerne pågår, skriver Politiken.