Minister beroliger læger om dækning ved corona-arbejdsskade

Vejledningen for arbejdsskadeerstatning blev opdateret og sendt rundt i sidste uge, men sundhedspersonale er forsat bekymret. Det er ministeren ikke.

Selv om læger og sygeplejersker er bekymrede, så forsikrer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) om, at hvis man er blevet coronasmittet i kraft af sit arbejde, så har man ret til erstatning.

- Den nye vejledning siger så præcist som muligt, at hvis man er smittet med corona, har man ret til erstatning. Det er det centrale.

- Der vil selvfølgelig altid være en sagsbehandling med en bedømmelse, men hvis der er en formodning om, at man er blevet smittet som en del af sit arbejde, så udløser det erstatning, siger han.

Kritikken går på, at det med formuleringerne i vejledningen er svært at løfte bevisbyrden for folk, som kun er udsat for smitte "sporadisk".

Læger og sygeplejersker mener ikke, at vejledningen går langt nok i forhold til at beskytte læger og andre sundhedspersoner, som ikke er udsat for smitte dagligt.

Ministeren maner til besindighed og vil afvente de første erstatningssager.

- Vi synes, den er god nok, og at formuleringerne dækker. Lad os se nogle sager, hvor det er tilfældet i stedet for at antage det værste. Vi har gjort os umage med vejledningen, siger Peter Hummelgaard.

Han minder om, at den gælder alle arbejdsfunktioner og ikke kun sundhedspersonale.

- Det er en væsentlig bedre retsstilling, end det der var inden den gamle vejledning, siger han og understreger, at han gerne lytter til bekymringer.

En anden del af kritikken går på muligheden for at få erstatning, hvis man har en forudgående sygdom.

Coronavirus rammer personer med eksempelvis diabetes, højt blodtryk og astma hårdere.

- Hvis man er syg i forvejen, for eksempel med diabetes eller hjertesygdom, kan man få nedsat sin erstatning, eller den kan måske helt frafalde, på trods at af man hidtil har kunnet gå på arbejde, sagde Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, til Ritzau tidligere på ugen.

Det er regeringen ved at tage hånd om ifølge ministeren, men man afventer en afgrænsning fra Sundhedsstyrelsen, der skal afdække, hvem der er i risikogruppen.

- Det er en del af den problemstilling, hvor vi inden længe skal have forhandlingen med alle Folketingets partier om særlig hjælp til dem i risikogruppen, som på grund af deres helbredssituation ikke bør gå på arbejde, men bør kompenseres, siger han.

Ved den sidste ændringen af hjælpepakkerne blev der afsat 200 millioner kroner til at finde en løsning på det.

I sidste uge advarede firmaet Elmer Advokater om, at mange andre lønmodtagere stadig risikerer at stå uden erstatning, hvis de bliver smittet af coronavirus på deres job.

Ifølge advokaterne kan for eksempel buschauffører, fængselspersonale, kasseekspedienter, politibetjente, byggearbejdere og mange andre stadig komme i klemme.