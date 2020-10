Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er bekymret over, at en større del af coronatestene er positive. (Arkivfoto)

Minister bekymret: Større del af coronatestene er positive

Andelen af coronatest, som er positive, er på det højeste niveau længe. Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Facebook.

- Vi finder relativt mange smittede for tiden. Den seneste uge er en større andel af dem, vi tester, testet positive for corona.

- Det niveau, vi ser i øjeblikket i forhold til positivprocenten, er det højeste, vi har set længe. Den udvikling bekymrer mig, skriver ministeren.

Han henviser til torsdagens coronatal. Her kom der svar på 34.847 test, hvoraf 454 var positive. Det svarer til, at 1,3 procent af prøverne var positive.

Ministeren peger på, at en del af forklaringen kan være, at færre har ladet sig teste i efterårsferien, samtidig med at der testes mere målrettet.

- Derfor fanger vi relativt flere smittede, lyder det fra Magnus Heunicke.

Søndag viser tal fra Statens Serum Institut, at der det seneste døgn er registreret yderligere 451 bekræftede coronatilfælde.

Der er kommet svar på yderligere 31.562 prøver, hvilket betyder, at 1,4 procent af prøverne var positive for covid-19.

Udviklingen i epidemien har den seneste tid været relativt stabil i Danmark. Værre ser det dog ud i store dele af Europa.

Blandt andet i Italien registreres der nu rekordmange smittede, og også i Frankrig, Spanien, Holland og Storbritannien strammes restriktionerne.

- Dér er vi heldigvis ikke i Danmark, beroliger ministeren i sit opslag.

Han opfordrer dog til, at de gode vaner huskes, så pandemien ikke får yderligere tag i Danmark.

- Vi må huske på at holde afstand. Vi må huske at blive hjemme, hvis vi har symptomer på coronavirus, opfordrer han blandt andet.

Antallet af nye coronatilfælde i Danmark toppede i slutningen af september, da der 25. september blev registreret 678 tilfælde.

I oktober har de daglige smittetal svinget mellem 290 og 536 nye tilfælde.

I alt 680 personer i Danmark er døde med covid-19, siden de første dødsfald blev registreret i midten af marts.