Minister beklager han sad på PET-vurdering om børn i Syrien

Justitsminister Nick Hækkerup (S) beklager, at der gik et halvt år, før han oplyste Folketinget om en trusselsvurdering af børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre.

- Jeg er oprigtig ked af, at vi sidder her nu og har den debat, for jeg har på intet tidspunkt haft et ønske om at forholde Folketinget nogen oplysninger.

- Hvis jeg kunne spole (tiden, red.) tilbage, ville jeg have sagt det, og det beklager jeg, at jeg ikke gjorde, siger han.

Det blev ikke præsenteret for ham som en ny oplysning af embedsværket, og det var en del af et omfattende materiale, han som ny minister skulle sætte sig ind i, uddyber han.

Han siger videre, at det ikke var et politisk ønske ikke at orientere Folketinget.

- Drøftede jeg med andre ministerkolleger, at de her oplysninger ikke skulle gives til Folketinget? Nej, det gjorde jeg ikke, siger han.

Han er flere gange blevet orienteret gennem papirer fra embedsværket om, at børn med dansk tilknytning udgør en stigende terrortrussel, jo længere tid de bliver i syriske fangelejre.

Det er en vurdering fra Politiets Efterretningstjeneste, PET.

Han blev første gang orienteret et halvt år før, Folketingets partier blev orienteret. Det er blevet kritiseret, at det for eksempel ikke skete på et omdiskuteret samråd i september 2019.

- Jeg anerkender fuldt ud, at man politisk kan mene, at de oplysninger bør gives på det samråd. Og særligt i lyset af den seneste tids udmeldinger, siger Nick Hækkerup.

Han hentyder til, at sagen kan ende med en politisk påtale eller en næse, som det hedder på Christiansborg.

Også udenrigsminister Jeppe Kofod (S), forsvarsminister Trine Bramsen (S) og udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) var ifølge Ekstra Bladet orienteret.

De havde fra sommeren 2019 viden om vurderingen, men Tesfaye og Kofod har i en skriftlig kommentar sagt, at de ikke hæftede sig særligt ved oplysningerne.

Der var debat om sagen, samråd og lovændringer, uden at Folketinget blev orienteret af ministrene.

Et flertal i Folketinget har nedsat en arbejdsgruppe for at vurdere, om børnene kan tages hjem uden deres mødre. Dens arbejde ventes at blive præsenteret midt i maj.