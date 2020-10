Minister beklager brud på coronarestriktioner i Operaen

Jeg svigtede mit ansvar, siger Ane Halsboe-Jørgensen (S) efter at have brudt coronarestriktioner.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) beklager nu, at hun brød coronarestriktioner, da hun var med sin mand i Operaen i København i september.

- Vi har alle et ansvar for at overholde retningslinjer omkring corona. Ikke mindst som minister. Det ansvar svigtede jeg, da jeg var i Operaen med min mand, skriver hun på Facebook.

I Operaen har man lavet restriktioner, således at hvert andet sæde er spærret med et rødt bånd. Der skal holdes et sædes afstand - også selv om man er gift, bor sammen eller er tætte venner.

Ane Halsboe-Jørgensen skriver på Facebook, at hun troede, at man godt måtte side ved siden af sin ægtefælle.

- Men det måtte man ikke. Det skulle jeg naturligvis have været klar over. Det beklager jeg, skriver hun.

Hun skriver også, at hun ikke har talt med personalet om reglerne i pausen, og at hun - hvis det var tilfældet - ville have rettet sig efter reglerne.

- Men igen: Det er vores fejl, og jeg beklager at have sat mig ved siden af min mand i stedet for med sæde imellem os, skriver Ane Halsboe-Jørgensen på Facebook.

B.T. kunne torsdag fortælle, at også beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) var med på turen i Operaen og brød restriktionerne.

Sæderne i Operaen er, skriver B.T., afspærret med et rødt bånd for at gøre opmærksom på, at der skal være afstand mellem publikum. Men båndet blev ifølge mediet fjernet.

Til B.T. har Peter Hummelgaard sendt en skriftlig kommentar. Heri skriver han, at han selvfølgelig skulle have tjekket reglerne hos personalet. Han skriver desuden, at han som minister har et særligt ansvar for at overholde reglerne.