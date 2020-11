Minister afviser udgangsforbud lige nu: Men det kan komme på tale

Regeringen er ikke på vej til at indføre et udgangsforbud, som det ses i andre europæiske lande. Men hvis coronasmitten vokser markant, så er det en mulighed.

- Regeringen har ikke nogen konkrete planer om at indføre et udgangsforbud. Men hvis jeg helt afviste muligheden, så ville jeg begå en stor fejl, for så vil jeg afvise af bruge værktøjer, som kan vise sig at være nødvendige, siger ministeren.

- Sygdommen kan bevæge sig meget hurtigt på ganske få uger. Hvis vi ser en udvikling som i Belgien eller Holland, så er vi nødt til at tage hele værktøjskassen op til overvejelse.

Da Magnus Heunicke lørdag præsenterede et nyt varslingssystem mod covid-19, introducerede han begrebet "begrænsning af udgangsforhold".

Det er et redskab, som regeringen vil tage i brug, hvis spredningen af coronavirus, stiger til niveau fem, som er det højeste niveau.

I øjeblikket befinder Danmark sig på niveau tre.

Siden har der været tvivl om, hvad begrebet egentligt dækker over, og om regeringen overvejer at indføre udgangsforbud for danskerne.

- Når vi skriver det ind i vores skema, som noget der kan gøre sig gældende, så er det begrænsning på forskellige måder. Så kan man komme med anbefalinger som, at man skal holde sig inden for sin egen region eller sit eget område, siger ministeren.

- Sådan nogle elementer, som man kan se er taget i brug i store dele af Europa.

Risikoniveauerne i regeringens varslingssystem bliver fastsat ud fra blandt andet antallet af nye smittede, antal indlagte og den forventede udvikling på baggrund af fremskrivninger.

Derudover vil der også blive holdt øje med udviklingen i udlandet.