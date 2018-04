Minister afviser kritik af vaccinesalg men vedstår sig ét punkt

Det siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på et samråd tirsdag.

Sundheds- og Ældreministeriet er markant uenig med Rigsrevisionen i sagen om salget af statens vaccineenhed til et saudiarabisk selskab for 15 millioner kroner.

- Ministeriet finder kritikken uproportional og på flere stræk uberettiget. Selvfølgelig er der ting, der kunne være gjort bedre, og ministeriet er da også blevet klogere undervejs, siger hun.

På et samråd, indkaldt af Enhedslisten og SF, kræver de to røde partier svar på, hvad der kan drages af læring i forbindelse med salget, som er blevet kritiseret vidt og bredt.

Vaccineenheden har blandt andet ansvaret for det danske beredskab mod smitsomme sygdomme. Overvejelserne om salg, lukning eller fortsættelse blev indledt i 2012 og førte til en salgspris på kun 15 millioner kroner efter års forberedelse.

Sundhedsministeren afviser en række kritikpunkter fra Rigsrevisionen, men vedstår sig en enkelt ting.

Nemlig at der ikke blev udarbejdet en plan for adskillelsen af it mellem det, der skulle blive i SSI og de solgte enheder.

Samtidig afviser hun resten af kritikken fra Rigsrevisionen og Statsrevisorerne, hvis formand, Peder Larsen (SF), kaldte det "en lærerbog i, hvordan et statsligt aktivt ikke skal sælges".

Ministeriet blev blandt andet kritiseret hårdt for det langsommelige salg af Statens Serum Instituts vaccineenhed. Udgifterne til salget løber op imellem 1,3 og 1,8 milliarder kroner ifølge Rigsrevisionen.

Men det tal mener ministeren er behæftet med væsentlig usikkerhed.

Kritikerne anfører, at der er sket et vigtigt tab af Danmarks forsyningssikkerhed.

Sundhedsministeren langer under samrådet ud efter Enhedslisten og SF, som sammen med en række partier - herunder Venstre - var med til at fjerne midler fra Statens Serum Institut til fordel for Det Kongelige Teater.

- Køen ved håndvasken er lang, når det handler om at anerkende det medansvar, man har for at fjerne rigtig mange af de penge fra SSI.

- Det var en del af en aftale, hvor daværende kulturminister Uffe Elbæk (R) fik en masse penge til Det Kongelige Teater, siger hun.

Siden det saudiarabiske konglomerat Aljomaih Group købte vaccineenheden for 15 millioner kroner i januar 2017, er der rejst en række kritikpunkter.

Ekstra Bladet har kunnet berette, at en arbejdsgruppe nedsat af den tidligere SR-regering vurderede markedsværdien af vaccineenheden til 285 millioner kroner - altså 270 millioner kroner over salgsprisen.