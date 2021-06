Minister afviser angreb på forskningsfrihed: Jeg forsvarer den

En tekst fra Folketinget er ifølge Ane Halsboe-Jørgensen ikke et angreb men et forsvar af forskningsfriheden.

3241 forskere har fået en vedtagelsestekst fra Folketinget helt galt i halsen, hvis man spørger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Forskerne vil ifølge Politiken have ministeren til at trække sin støtte til en vedtagelsestekst, som regeringen med en række oppositionspartier vedtog. Forskerne mener, at teksten udgør et angreb på deres forskningsfrihed.

I vedtagelsesteksten skriver flertallet, at Folketinget forventer, at universiteterne sikrer, at "selvreguleringen af den videnskabelige praksis fungerer."

Herefter gives en beskrivelse af, hvad der ikke udgør en velfungerende selvregulering.

Teksten slutter med afsnittet:

- Folketinget har den samme ret som alle andre forsamling af borgere, eller borgere enkeltvis, til at udtrykke holdninger til forskningsresultater. Men det bestemmer ikke, hvad der kan forskes i, eller hvordan.

Ministeren hæfter sig ved den sidste sætning og mener, at der tværtimod er tale om et forsvar af forskningsfriheden.

- Jeg kan godt se, at nogen læser ind i den her vedtagelsestekst, at det er et angreb på forskningsfriheden. Jeg mener jo, at det er et forsvar for forskningsfriheden, siger hun og understreger, at selvreguleringen skal foregå på universiteterne.

Spørgsmål: Hvad er anledningen til at slå det fast?

- Anledningen er en debat, som har kørt i nogle måneder nu, og hvor nogle forskellige stemmer har lagt sig i forskellige niveauer, kan man sige.

- Jeg har forsøgt hele vejen igennem at sige, at vi må have debatten, men at jeg som minister primært har den med universiteternes ledelser, og at det hele tiden er på et overordnet niveau.

- For det at gøre sig til dommer over enkelte forskningsprojekter er ikke en politisk opgave.

Ministeren ønsker trods gentagne spørgsmål ikke at svare på, om hun er bekendt med, at der skulle være problemer med den akademiske selvregulering på danske universiteter.