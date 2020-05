Minister: Vanvittigt at give hjemrejsepenge til drabssigtet

Men de bør ikke få hjemrejsepengene, hvis de begår alvorlig kriminalitet, mener udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), efter at en syrer ifølge Kristeligt Dagblad skal have cirka 100.000 kroner udbetalt fra Danmark til februar, selv om han er sigtet for at slå sin kone og søn ihjel.

- Jeg synes, det virker fuldstændig vanvittigt, hvis den danske stat skal betale penge til folk, der dømmes som mordere i andre lande. Det bliver vi nødt til at finde en løsning på, siger Mattias Tesfaye.

Den syriske mand sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i Syrien. Han har over for det kurdiske politi tilstået at have dræbt sin ene kone og deres otteårige søn.

Han søgte sidste år om såkaldt repatrieringsstøtte fra Danmark.

Repatriering er en støtteordning, hvor den danske stat giver penge til udlændinge, der vil flytte permanent tilbage til deres hjemland. Som modydelse skal personen opgive retten til at være i Danmark.

Den pågældende mand rejsye til Syrien, og hans kone - en herboende 26-årig flygtning - forsvandt ifølge avisen fra Fyn den 13. februar i år. Ni dage senere blev hun og sønnen dræbt i Syrien.

Ni dage før drabet fik den drabssigtede udbetalt den første af to rater på godt 100.000 kroner fra den danske stat.

Udlændinge- og integrationsministeren kalder repatrieringsordningen for en grundlæggende god ordning. Det her hul ønsker han dog fikset. Hvordan det skal ske, har Mattias Tesfaye endnu ikke et bud på.

- Jeg har ingen konkrete forslag til, hvordan vi ændrer det. Vi skal tænke os godt og grundigt om for ikke at bygge et kæmpe bureaukratisk monster op, siger han.

I 2019 rejste 502 flygtninge fra Danmark som en del af ordningen. Ministeren erkender, at det er umuligt at holde øje med, om alle hjemrejste begår kriminalitet.

Mattias Tesfaye mener, at der skal skelnes mellem, hvor alvorlig kriminalitet der er tale om. Støtten skal ikke fratages for mindre lovovertrædelse, mener han.

- Der bliver nødt til at være en skillelinje mellem, om man har stjålet en cykel, eller om man har stenet sin ekskone til døde. Jeg er ikke her på første dag klar til at sige, hvor jeg præcis synes, den skillelinje skal gå. Men det skal selvfølgelig handle om alvorlig kriminalitet, siger han.

Ministeren sigter efter at få en mulig ændring af loven behandlet i Folketinget i det nye folketingsår, der begynder til oktober.

Den pågældende syrer står til at skulle have næste rate udbetalt i februar 2021, skriver Kristeligt Dagblad. Udlændinge- og integrationsministeren kan ikke endeligt sige, om det vil være muligt at stoppe den overførsel.

- Det håber jeg, hvis han bliver dømt. Jeg er nødt til lige at afvente, hvad der foregår, siger Mattias Tesfaye.