Minister: Vaccine mod coronavirus skal udvikles internationalt

Det siger hun, efter at flere af regeringens støttepartier har givet udtryk for, at de ønsker en offentlig udvikling og produktion af en coronavaccine i Danmark.

- Jeg tror på, at et internationalt samarbejde er vejen frem for at finde en vaccine. Blandt andet fordi en vaccine er en stor økonomisk og koordineringsmæssig vanskelig opgave, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

- Ligesom flere andre europæiske lande har vi valgt at støtte et internationalt spor, og det tror jeg er ganske klogt. Vi gør det i EU-regi, så de bedste hoveder i Europa sætter sig sammen på tværs og deler viden, så vi hurtigst muligt kan få de bedste resultater til gavn for os alle sammen.

Hun henviser til, at der på EU-niveau er afsat over to milliarder kroner specifikt til coronaforskning. Herunder også til vaccineforskning.

Hun tilføjer, at der også på nationalt plan er afsat 150 millioner til forskning i forbindelse med coronavirus generelt i Danmark.

- Men lige præcis i forhold til vaccineudvikling, så tror jeg at vi vinder rigtig meget på at gøre det i fællesskab på tværs af landegrænser, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Også flere eksperter har kritiseret, at regeringen ikke har opprioriteret forskning i en vaccine mod coronavirus på nationalt plan.

Herunder Peter Lawætz Andersen, der er forskningschef på Center for Vaccineforskning ved Statens Serum Institut.

Når ikke der prioriteres national forskning i en vaccine, gør man sig i stedet afhængig af udenlandsk forskning, lød kritikken blandt andet.

Men det afviser uddannelses- og forskningsministeren.

- Danmark er meget engageret i vaccineudvikling. Vi har også forskere i verdensklasse herhjemme, som er en del af de mange forskellige projekter, der arbejder på højtryk for at finde en vaccine, siger hun.

- Vi bidrager internationalt til at finde en vaccine, men vi gør det på tværs af de europæiske lande.