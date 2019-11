Minister: Tog for lang tid at orientere retsvæsen om teleskandale

Der gik flere måneder, før offentligheden og retsvæsen blev orienteret om teledatasagen, som er en af de største retsskandaler i nyere tid. Og det er for dårligt, erkender justitsminister Nick Hækkerup (S) torsdag på et samråd.

En af årsagerne til forsinkelsen var, at Justitsministeriet op til folketingsvalget, der blev udskrevet i maj, havde besluttet sig for at forholde sig passivt i behandlingen af teledatasagen.

Justitsministeren mener, at der skal være tilbageholdenhed, men erkender, at det har taget for lang tid med at orientere retsvæsenet.

- Myndighedernes redegørelse viser alt i alt et meget uskønt forløb, som kan rokke ved tilliden.

- Der går for lang tid, før forsvarene og domstolen orienteres om fejlen.

- Rigsadvokaten forsøgte i maj måned at skabe fremdrift i sagen. Jeg finder det utilfredsstillende, at rigsadvokaten heller ikke på dette tidspunkt indser, at det er afgørende, at orienteringen sker hurtigere af retssikkerhedsmæssige hensyn, siger Nick Hækkerup.

I årevis har der i Rigspolitiet været fejl i konvertering af teledata, utilstrækkelig kontrol af data og et utilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus, erkender ministeren på samrådet.

Folketingsvalget gjorde ifølge politiet, at borgerne ikke kunne orienteres om en af nyere tids største retsskandale. Derfor anlagde Rigspolitiet en "reaktiv" pressestrategi ved at lade Advokatsamfundet orientere offentligheden.

I løbet af 2020 regner ministeren med, at man er færdig med at gennemgå alle sagerne, hvor teledata indgår. Han kan ikke komme datoen nærmere.

Rigsadvokaten oplyser, at der endnu ikke er identificeret sager, som der er grund til at genåbne.

- Vi har brug for en kultur, hvor fejl bliver bragt frem åbent, siger justitsministeren på samrådet.