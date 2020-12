Minister: To døgns forbud mod britiske fly køber os tid

Transportminister Benny Engelbrecht (S) kan godt forstå de danskere i Storbritannien, som synes, at det er en træls situation, at flytrafikken fra Storbritannien til Danmark nu bliver midlertidigt indstillet.

Det gør det uvist, om udeboende danskere kan komme til Danmark og fejre jul.

Men det er også en alvorlig situation med en potentiel aggressiv smitte.

Det siger ministeren mandag morgen.

Natten til mandag oplyste Transportministeriet i en pressemeddelelse, at det danske luftrum fra mandag klokken 10.00 og 48 timer frem vil være lukket for passagerfly fra Storbritannien som følge af en ny og meget smitsom variant af coronavirus.

- I samråd med sundhedsmyndighederne har vi besluttet, at vi i første omgang lukker luftrummet ned for indkomne fly fra Storbritannien i 48 timer, siger Benny Engelbrecht.

- Det gør vi for at dæmme op for den spredning af en særlig mutation af covid-19, som stammer fra Storbritannien og efter sigende skulle være mere aggressiv. Det ser vi selvfølgelig på med stor alvor.

Transportministeren tilføjer, at forbuddet kun gælder passagertransport og ikke fragtfly.

- De 48 timer giver sundhedsmyndighederne mulighed for at kunne vurdere situationen nærmere og vurdere, om der kan være andre tiltag, som også er nødvendige, siger han.

Benny Engelbrecht vil ikke afvise, at forbuddet kan blive forlænget yderligere.

- Jeg forstår godt, hvis nogle, som havde planlagt at komme hjem til jul, synes, at det er en rigtig træls situation. Det forstår jeg udmærket. Men det er også en alvorlig situation med en potentiel aggressiv smitte, siger han.

Med forbuddet følger Danmark en række andre lande, der i løbet af weekenden har indstillet flytrafik fra Storbritannien.

Den nye virusvariant har spredt sig hurtigt i London og det sydøstlige England. Det kan ifølge sundhedsmyndighederne gøre det sværere at kontrollere smitten.

Ifølge britiske eksperter er den nye mutation omkring 70 procent mere smitsom end det mere almindelige coronavirus.

Der er ifølge Statens Serum Institut blevet påvist ti tilfælde af den nye virusvariant i Danmark.