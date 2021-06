Minister: Statstøtteregler forhindrer direkte kompensation til fiskere

Men allerede nu gør ministeren det klart, at de danske fiskere ikke skal nettet ud efter en fuld, direkte kompensation for tabene.

På grund af EU's statsstøttereglerne er det nemlig ikke lovligt for regeringen at kompensere fiskerne direkte.

- Direkte kompensation til fiskerne bliver anset som statsstøtte, og det må man ikke ifølge EU-retten, siger Rasmus Prehn.

Han peger på, at der er nogle undtagelser fra reglerne, men selv den særlige situation omkring brexit er ikke nok til at åbne for en fuld kompensation. I stedet skal der laves en "kombinationsmodel", siger Rasmus Prehn.

- Vi ønsker at gøre alt, hvad vi kan for at udbetale pengene til fiskerene. Men vi risikerer, at fiskerne så skal betale pengene tilbage, hvis vi har udbetalt for meget i forhold til reglerne om statsstøtte, siger Rasmus Prehn.

EU og medlemslandene er blevet enige om en brexit-reserve, hvorfra der afsættes to milliarder kroner til kompensation for Danmarks samhandel med Storbritannien. Heraf går 1,1 milliarder kroner til fiskerierhvervet.

Men de penge får de danske fiskere altså ifølge Rasmus Prehn ikke direkte i hånden, selvom fiskerne med henvisning til en opgørelse fra Fiskeristyrelsen mener, at have tabt 1,2 milliarder kroner på brexit.

I stedet for direkte støtte betinger EU sig, at en del af pengene går til en omstilling af erhvervet.

Det kan eksempelvis være en ophugningsordning, der kan reducere antallet af fiskebåde i forhold til de begrænse kvoter. Eller en ordning med omstilling til mere skånsomme fiskeredskaber.

Regeringen ønsker at sikre den "bedst mulige håndsrækning" til fiskerne, siger Rasmus Prehn.

- Regeringen ønsker at strikke en ophugningsordning sammen, så de fiskere, der ønsker det, kommer ud af fiskeriet på god og ordentlig måde. Så vil der samtidig være bedre plads til de resterende fiskere, siger Rasmus Prehn.

Venstres Torsten Schack Pedersen er dog kritisk over for regeringens tilgang. Han henviser til opgørelsen fra Fiskeristyrelsen, der eksempelvis viser, at en 34 meter lang trawler fra Hanstholm vil have et tab på mere end 15 millioner kroner som følge af brexit.

De penge burde regeringen arbejde for at sikre i kompensation til fiskerne, mener Torsten Schack Pedersen.

- Jeg er meget frustreret over, at regeringen har indgået en aftale, hvor man afskærer for direkte kompensation.

- For et halvt år siden kunne det ikke lade sig gøre at give direkte kompensation til minkavlerne. Det kunne det så godt, efter at statsministeren tog kontakt til EU-kommissionsformanden, siger Torsten Schack med henvisning til aflivningen af alle danske mink.

Rasmus Prehn er åben over for igen at undersøge mulighederne for direkte støtte, men reelt er regeringens hænder bundet, lader ministeren forstå.