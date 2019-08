Minister: Redningsplan for Skat mangler milliarder her og nu

Den storstilede redningsplan mangler nemlig akut milliarder for at kunne fortsætte.

Trods forsikringer fra den tidligere regering om, at genopretningen af det skandaleramte skattevæsen kører i den rigtige retning, er missionen tættere på at køre i grøften end at køre i mål.

Det skriver Berlingske.

Allerede fra nytår kan det blive nødvendigt at "trække stikket på helt grundlæggende systemer". Det vil ske, hvis ikke det lykkes at finde ekstra penge til at holde driften kørende i de igangsatte projekter, som tilsammen udgør genopretningen af hele skatteområdet.

Sådan lyder meldingen fra skatteminister Morten Bødskov (S). Meldingen kommer på baggrund af et såkaldt kasseeftersyn, som den nye S-regering har foretaget som led i den politiske overdragelsesforretning fra den tidligere regering til den nuværende.

- Konklusionen er desværre meget klar. Løkke-regeringen har efterladt en milliardregning og meget store problemer, som simpelthen ikke er løst. Man har kendt til problemerne, men undladt at sikre betaling til en langsigtet plan for genopretning af tilliden til Skat, siger Morten Bødskov og tilføjer:

- Det ser desværre meget alvorligt ud.

I 2016 blev et bredt flertal i Folketinget enige om et investeringsprogram. Derigennem blev der afsat 6,6 milliarder kroner til genopretningen af det danske skattevæsen.

I alt er der over de seneste år ifølge Løkke-regeringen brugt 13 milliarder kroner for at få bragt skatteforvaltningen på ret køl.

Ikke desto mindre mangler der allerede fra nytår penge til den løbende drift. De penge skal nu findes på den kommende finanslov.

Morten Bødskov mener samtidig, det er urealistisk, at inddrivelsen er normaliseret for fremtidig gæld, når 2019 er omme. Det lovede Karsten Lauritzen (V) ellers som skatteminister.

Karsten Lauritzen afviser at have tegnet et for rosenrødt billede af genopretningen.

- Det er rigtigt, at der mangler penge. Det kan ikke være en overraskelse for ret mange. Jeg ved godt, at det er træls at få regeringsmagten, og så skal man samle den regning op, siger han til Berlingske.

Erik Frøkjær, lektor i datalogi ved Københavns Universitet, kalder udviklingen "katastrofal".

- Man kan ikke, synes jeg, ved sine fulde fem have tillid til, at genoprettelsen er i gode hænder, siger han.