Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S), meddeler på Facebook, at han og hans kone, Heidi Linnemann Prehn, har valgt at gå hver til sit. (Arkivfoto)

Minister Rasmus Prehn og hans kone går fra hinanden

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri skriver, at han og hans kone skilles som bedste venner.

Rasmus Prehn (S), der er minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, skriver på Facebook, at han og hans kone, Heidi Linnemann Prehn, går fra hinanden.

Han skriver, at de efter mange overvejelser er nået frem til, at deres veje må skilles.

Desuden skriver ministeren, at han siden maj har lejet en lejlighed i Aalborgs Vestby, hvor han fremover vil have adresse.

Han skriver videre, at hverken han eller Heidi Linnemann Prehn har yderligere at fortælle offentligheden.

Rasmus Prehn har tre børn, der er født i 2002, 2004 og 2009 sammen med Heidi Linnemann Prehn.

På Facebook skriver han, at han og Heidi Linnemann Prehn vil gøre deres absolut yderste for deres børn.

Socialdemokraten har været minister for fødevarer, landbrug og fiskeri siden 19. november 2020.

Han overtog fra Mogens Jensen (S), der trak sig efter sagen om aflivning af alle landets mink.

Inden da var han minister for udviklingssamarbejde.

Rasmus Prehn kommer i sit opslag på Facebook ikke ind på, hvorfor parret går fra hinanden.

I et interview med Nordjyske fra januar i år siger Rasmus Prehn, at hans familie har måtte undvære ham mere, efter at han blev minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i november sidste år.

Ministeren og hans familie bor i Aalborg, mens hans arbejde foregår på Christiansborg. Derfor er han kun hjemme i weekenden, siger han i interviewet.

I interviewet siger han også, at han nogle gange ville ønske, at han boede i den by, som han arbejdede i.

Siden 2005 har Rasmus Prehn været medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.

Han er født i 1973 i Høje Taastrup.