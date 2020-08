Minister: Ni ud af ti med ret til tidlig pension er ufaglærte og faglærte

Der er - blandt andet politisk - kritik af, at regeringens udspil til en ret til tidlig pension ikke rammer bredt nok.

Men ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der er med til at præsentere udspillet tirsdag, rammer udspillet, som S-regeringen havde håbet.

- Det vigtigste spørgsmål i dag er også om, hvorvidt vores model hjælper dem, vi gerne vil hjælpe.

- Vores beregninger viser, at det gør den. Ni ud af ti, som får ret til tidlig pension, er ufaglærte eller faglærte.

- Slagteriarbejdere, som der er en del af her i dag, og andre, som har haft et ofte hårdt og langt fysisk arbejdsliv, får altså ret til tidlig pension, siger ministeren med henvisning til, at præsentationen finder sted hos Danish Crown i Horsens.

- Vi ved, at ufaglærte og faglærte starter tidligt på arbejdsmarkedet, at de oftere har et hårdt fysisk arbejde, og at mange går på arbejde med smerter.

- Vi ved godt, at arbejdsdagen for en tømrer, sosu-hjælper eller en smed er hårdere end for mange andre. Især når man også er startet meget tidligt på arbejdsmarkedet, siger han.

Der er blandt andet kritik af, at for eksempel sygeplejersker ikke kan blive omfattet af ordningen. Det har eksempelvis Dansk Folkeparti påpeget. Men Hummelgaard er ikke enig.

Han siger, at medlemmer af den sundhedsfaglige a-kasse vil have adgang til tidlig pension. Ifølge Hummelgaard vil 44 procent af medlemmerne i 2022 have retten til tidlig pension.

- Det er netop sygeplejersker og sosu-assistenter, som vil få mulighed for at gøre brug af ordningen, siger Hummelgaard.

Statsminister Mette Frederiksen (S) udtaler desuden, at der også vil være mulighed for at blive visiteret til ordningen, hvis man ikke lever op til alle objektive kriterier i ordningen.

Regeringens udspil gælder for personer med mindst 42 år på arbejdsmarkedet, når de er 61 år. 38.000 personer bliver omfattet i 2022, lyder forventningen.

Udspillet for nedslidte giver 13.550 kroner om måneden før skat. Beløbet nedsættes, hvis man har en pensionsformue på over to millioner kroner.

Beløbet kan suppleres med udbetalinger fra egen pensionsopsparing, uden at pensionsydelsen sættes ned. Man får desuden mulighed for at arbejde og tjene op til 24.000 kroner om året før skat, uden at beløbet sættes ned.

En anciennitetstrappe er afgørende for retten til tidlig pension. Den betyder, at personer med 42 års anciennitet kan gå et år tidligere på pension. Personer med 43 års anciennitet kan gå to år tidligere på pension. 44 års anciennitet betyder, at man kan gå tre år tidligere på pension.

Optjeningsperioden opgøres, fra man er 61 år. Det betyder, at en person skal have været på arbejdsmarkedet i en alder af 17, 18 eller 19 år for at få ret til tidlig pension.