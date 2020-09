Minister: Nej til forbud mod omskæring er klaret i denne omgang

Justitsminister Nick Hækkerup (S) modtog stående bifald ved en konference mod jødehad mandag og taksigelser for indsatsen for at beskytte danske jøder.

Undervejs kom han også ind på debatten om et forbud mod omskæring af drengebørn, som et flertal i form af blandt andet regeringen og Venstre fredag erklærede sig modstandere af.

- Nu er det klaret i denne omgang, men diskussionen er ikke væk, i næste valgperiode kommer den igen. Hvis vi ikke er i stand til at forklare, hvad vi vil, når vi er imod antisemitisme, så risikerer man, at flertallet benytter sig af det.

- Forståelsen for historien forpligter os. Hvis det bånd bliver for svagt, risikerer vi, at der lige om lidt skal målfotos til for at afgøre det her spørgsmål, hvilket vil være en katastrofe, siger Nick Hækkerup.

Han afviste at stille op til interview.

Konferencen er arrangeret af Fælleskomitéen for Israel, der er en paraplyorganisation for Israel-venlige foreninger i Danmark.

Debatten om omskæring er blusset op på ny, fordi sundhedsfaglige grupper trak sig fra et arbejde med at udforme retningslinjer for omskæring, da de ikke kunne stå inde for det.

Politikerne blev tvunget til at tage stilling til spørgsmålet, fordi der blev fremsat et beslutningsforslag om emnet.

Formand for det jødiske samfund Henri Goldstein brugte lejligheden til at takke flertallet, der afviser fodbuddet mod omskæring af drengebørn.

- Jeg er blevet rådet til at lade være med at sige det, jeg siger nu. Jeg tænker ofte på, at i Danmark har vi 10 til 15 jødiske drenge, der omskæres om året. Det går man forfærdeligt meget op i, men 15.000 fostre man slår ihjel, det accepterer man fuldt ud.

- Jeg er ikke mod den frie abort, jeg er heller ikke imod omskæring. Men man må sætte tingene i proportioner. Det er trods alt 15.000 liv, man slår ihjel, fordi loven siger, at det må man gerne, siger han.

Der blev taget initiativ til konferencen for at sætte fokus på antisemitisme.

Regeringens var ventet før, men er blevet forsinket grundet coronasituationen, lyder det ifølge ministeriet.

I Danmark er der fortsat bevæbnede vagter ved den jødiske synagoge og den jødiske skole i København som følge af angrebene i 2015 mod kulturcenteret Krudttønden og synagogen i Krystalgade.

Den kommende handlingsplan er en konsekvens af blandt andet hærværk mod en jødisk kirkegård i Randers i 2019 og nazistiske jødestjerner på postkasser i Silkeborg på årsdagen for Krystalnatten i 1938.

Den nat smadrede nazister butiksruder, jødiske gravpladser, synagoger og slog jøder ihjel.