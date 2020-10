Minister: Million grønne biler efterlader kæmpe regning

De Radikale, Venstre og De Konservative har sammen rejst et krav om, at Danmark skal nå en million grønne biler i 2030. Men umiddelbart vil det være for dyrt at nå, spørger man skatteminister Morten Bødskov (S).

At nå så mange grønne biler vil nemlig betyde, at man enten skal gøre det betydeligt dyrere at eje en almindelig bil - så folk tvinges til at skifte - eller gøre det meget billigt at købe en grøn bil, hvilket vil koste statskassen indtægter.

- Venstre, De Konservative og De Radikales udmelding efterlader et helt centralt spørgsmål: Hvor skal pengene komme fra?

- Kravet efterlader en regning på bordet på lige over ni milliarder kroner. Og jeg glæder mig til, at partierne forklarer, hvor de skal findes henne i morgen, når vi mødes, siger Morten Bødskov.

- Der er grundlæggende to steder, som pengene kan komme fra. Enten tager man pengene fra kassen - og dermed fra investeringer i børn, ældre, syge eller uddannelse. Eller også skal ejere af diesel- og benzinbiler betale tusinder af kroner i nye afgifter.

Regeringen har tidligere spillet ud med en målsætning om 500.000 grønne biler i 2030. Men både fra blå blok og fra støttepartierne er ønsket en million.

Eldrup-kommissionen, der studerede området, pegede på, at det bliver meget dyrt at nå en million grønne biler i 2030. Specielt det sidste løft fra eksempelvis 750.000 til en million vil være meget omkostningstungt.

- Vi er enige i, at vi skal have en ambitiøs grøn omstilling. Også af transportsektoren. Men selv Eldrup-kommissionen mener ikke, at en million elbiler er holdbart økonomisk.

- Regeringen har spillet ud med 500.000. Vi kommer til at bevæge os, og det gør Folketingets partiet også. For vi skal jo nå hinanden, siger Morten Bødskov.

Han understreger, at regeringen ikke er indstillet på at gøre det så dyrt for almindelige, eksisterende bilejere at have en benzin- eller dieselbil, at de er tvunget til at skifte.

- Det er jo derfor, vi ikke støtter forslaget om en million. Det skal hænge sammen for samfundet og ikke mindst for almindelige familier.

- Det er afgørende for virkelig mange danskere for at få hverdagen til at hænge sammen. Og det skal de også kunne efter de her forhandlinger, siger Morten Bødskov.