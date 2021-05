Minister: Kun syrere uden for fare får ophævet opholdstilladelsen

Det er nemlig kun personer, som er uden for fare for at blive forfulgt eller dræbt, som får ophævet deres opholdstilladelse, forklarer han under samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget tirsdag eftermiddag.

Loven, som gør det muligt at ophæve opholdstilladelsen, blev vedtaget under flygtningekrisen i 2015.

Myndighederne har vurderet, at flere områder omkring Syriens hovedstad, Damaskus, nu er sikre nok til, at flygtninge kan vende hjem. Og derfor får syrere fra disse områder ophævet deres opholdstilladelse.

- Hvis ikke man har brug for beskyttelse, kan man ikke få asyl, selv om man gerne vil bidrage til det danske samfund, siger Mattias Tesfaye.

Han henviser til, at lovgivningen blev besluttet af et bredt flertal i Folketinget, og fortæller, at regeringen ikke ønsker at ændre lovgivningen.

- Da vi beskytter dem, som har behov for at blive beskyttet, mener regeringen ikke, at lovgivningen bør ændres, siger Mattias Tesfaye.

Danmark samarbejder ikke med det syriske styre under præsident Bashar al-Assad. Derfor kan den faktiske hjemsendelse ikke ske, og personer, hvis opholdstilladelse er inddraget, vil skulle sidde i udrejsecentre til udrejse er mulig.

Udlændinge og integrationsordfører i Radikale Venstre Kristian Hegaard er kritisk over for den økonomiske belastning, det vil have på samfundet.

- De personer, som får frataget deres opholdstilladelser, kommer til at sidde på udrejsecentre og i stedet for at bidrage til samfundet, som de jo kunne, bliver de en økonomisk belastning for samfundet til 300.000 kroner om året, siger han.

Kristian Hegaard mener, at det er problematisk, at udlændingeminister Mattias Tesfaye kun har henvist til en enkelt rapport, som beskriver Syrien som værende sikker.

Rapporten har været kritiseret, da 11 ud af 12 mundtlige kilder ikke vil stå ved rapporten, siger Hegaard.

- I sin pressemeddelelse i juni 2020 var det den eneste rapport, ministeren brugte. Alle argumenterne for at rykke sagerne frem lå i den rapport, siger han.

Under samrådet stiller udlændinge- og integrationsordfører i Enhedslisten Rosa Lund (EL) også spørgsmål ved rapportens brugbarhed.