Minister: Kulturændring skal stoppe sexchikane på arbejdspladser

Det siger han fredag efter møde med tv-vært Sofie Linde, nogle kvindelige journalister og tre kvindeorganisationer oven på ugers protest mod sexisme i mediebranchen.

- Hver eneste chef har et ansvar for, at det bliver kommunikeret klart ud på vedkommendes arbejdsplads, at sexchikane, lumre vittigheder, sexistisk kultur ikke er acceptabelt. Og at det har konsekvenser, hvis man bidrager til en sådan kultur.

- Med lovgivningen skal vi skabe rammerne, der klart siger, at det er forbudt at udøve sexchikane, og at det bliver straffet, hvis man gør det, siger Mogens Jensen.

Sexchikane er allerede ulovligt i Danmark, og ingen må udsættes for det, står der i loven. Samtidigt er det arbejdsgivernes ansvar at sikre, at sexchikane ikke finder sted.

Men Mogens Jensen mener, at de seneste ugers sexisme-debat er udtryk for, der skal mere til.

- Fortiden kan ikke gøres om. Men vi kan bruge det her momentum, som Sofie Linde og andre kvinder har skabt, til at aflive en forkert kultur, vi har haft med sexisme på arbejdspladserne, siger han.

Mogens Jensen vil endnu ikke sige, hvad konkret lovgivning kan bestå af, men eventuel mere lovgivning skal medvirke til at skabe en kulturændring, så det bliver klart, at der er "nultolerance over for sexchikane på arbejdspladserne".

I forbindelse med årets Zulu Comedy Galla i august delte tv-vært Sofie Linde sine oplevelser om sexchikane i mediebranchen.

Det har sat gang i en større protest mod sexisme i mediebranchen de seneste uger.

En række TV2-journalister skrev en støtteerklæring til Sofie Linde, hvor 1612 kvinder fra mediebranchen havde underskrevet erklæringen ved deadline 12. september.

På den baggrund indkaldte Mogens Jensen både Linde, initiativtager til støtteerklæringen og organisationerne Kvinfo, Dansk Kvindesamfund og Kvinderådet til møde fredag.

Desuden har han et møde med arbejdsmarkedets parter den 28. september.

Det er på baggrund af de møder, Mogens Jensen vil diskutere konkrete tiltag med Folketingets partier.